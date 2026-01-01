Detergent RM 640N RTU pentru curățarea manuală a bicicletelor. Ușor și eficient de utilizat, cu un cap de pulverizare ergonomic și o sticlă compactă de 0,5 litri. Formula realizată din ingrediente regenerabile și de origine naturală conferă bicicletei un nou luciu. Detergentul a fost special dezvoltat pentru curățarea zilnică a bicicletelor, inclusiv a bicicletelor electrice, mountain bike-urilor și bicicletelor de șosea. Este delicat cu materialele și potrivit pentru componentele din carbon, aluminiu, cauciuc sau alte materiale delicate. Detergentul se clătește ușor, ceea ce ajută la economisirea apei în utilizarea zilnică.