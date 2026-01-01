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    Detergent pentru curățarea pardoselilor RM 536 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Detergent Kärcher pentru curățarea podelelor, ediție limitată, cu 50% mai mult produs gratuit. Etichetă cu imaginea unui mop Kärcher.

    Detergent pentru curățarea pardoselilor RM 536

    Cod produs: 6.296-188.0

    Destinat tuturor pardoselilor dure: RM 536 pentru o curățare completă a pardoselilor. Cu protecție împotriva umidității pentru a preveni umflarea pardoselilor. Cu miros de lămâie.