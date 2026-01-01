Caracteristici

Îndepărtarea extrem de eficientă a murdăriei stradale și a murdăriei datorate poluării, precum și a algelor și ciupercilor de pe suprafețele și fațadele din piatră

Protecție împotriva intemperiilor și a prafului pentru îngrijirea ideală a suprafețelor de piatră

Poate fi utilizat si pe suprafete de aluminiu.

Curățare rapidă și eficientă în combinație cu un aparat de curățat cu înaltă presiune Kärcher

Sistemul Plug 'n' Clean este cel mai simplu și mai rapid mod de aplicare a agentului de curățare cu ajutorul unui aparat de spălat cu presiune Kärcher

Agent de curățare gata pentru utilizare (RTU)

Conceput pentru dispozitivele Kärcher cu compatibilitate garantată a materialelor

Sticla este fabricată din 100% plastic reciclat