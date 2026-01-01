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    Lichid indepartare tapet 28630620 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Duza neagră Kärcher pentru curățare suprafețe, cu formă dreptunghiulară și orificii de montare.

    Dispozitiv de indepartat tapetul

    Cod produs: 2.863-062.0

    Accesoriu de îndepărtare a tapetului pentru eliminarea ușoară a reziduurilor de tapet și de adeziv cu ajutorul aburului puternic.