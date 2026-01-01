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    Duza de aspirare, 170 mm 26331120 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Accesoriu Kärcher pentru curățare geamuri, negru, cu logo alb pe suprafață.

    Duza de aspirare, 170 mm

    Cod produs: 2.633-112.0

    Cu o latime de 170 mm, duza ingusta de aspirare pentru WV 2 si WV 5 este adecvata in special pentru ferestrele cu zabrele si alte ferestre mici.