Textile care nozzle für SC 28632330 Karcher | Kärcher

Duză de îngrijire a textilelor pentru împrospătarea și netezirea hainelor și a țesăturilor, precum și eliminarea eficientă a mirosurilor. Duza practică poate fi utilizată pe hainele și pe materialele textile suspendate vertical, într-o poziție comodă și care economisește spațiul. Soluţia integrată de îndepărtare a scamelor îndepărtează imediat puful.

Dispozitiv de indepartat scame indepartare simpla de scame si par de pe materiale textile Iesire unitara de aburi pe duza. Netezire optima de textile improspatarea optima de textile este posibila Forma ingusta Netezire usoara a manecilor