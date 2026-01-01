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    Textile care nozzle für SC 28632330 Karcher | Kärcher

    Duza de spumare Kärcher, neagră, cu design cilindric și orificii pe lateral, pe fundal alb.

    Duză de îngrijire pentru materialele textile

    Cod produs: 2.863-233.0

    Duză de îngrijire pentru materialele textilelor, împrospătarea și netezirea hainelor și a țesăturilor, precum și eliminarea eficientă a mirosurilor. Cu dispozitiv integrat de eliminare a scamelor.