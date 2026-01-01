Duză mini EasyFix 28632800 Karcher | Kärcher

Duza de podea EasyFix Mini, pentru aparatul de curățare cu abur, este prevăzută cu o lavetă pentru podea din microfibre și asigură rezultate excelente de curățare pe podele dure, chiar și în colțuri greu accesibile și de-a lungul marginilor. Folosind sistemul inteligent de prindere cu velcro, laveta din microfibre poate fi atașată rapid și ușor la duza. Pur și simplu apăsă laveta pe duza de podea EasyFix Mini și aceasta este gata de utilizare. După curățare, laveta de podea din microfibre poate fi îndepărtată de pe duza fără a fi nevoie să intre în contact cu murdăria, calcă pe banda fixată pe lavetă și trage duza în sus.

Sistem comod de fixare cu scai Pur și simplu apăsați laveta de curățare a podelei pe duza de podea EasyFix pentru a o atașa. Laveta nu se desprinde de duza podelei în timpul lucrului Banda atasat la laveta de curățare a podelei Fără contact cu murdăria când înlocuiți laveta, pur și simplu călcați pe banda atasata la laveta și trageți duza de podea în sus. Tehnologie inovatoare cu lamele Mulțumită lamelei, aburul este distribuit uniform pe suprafața de curățare și pe laveta din microfibră pentru podele. Articulație flexibilă a duzei Curățare ergonomică și eficientă, indiferent de înălțimea utilizatorului. Ideal pentru a ajunge sub mobilier. Laveta de curățare a podelei acoperă toata suprafata duzei de podea Pentru curățarea fără efort a colțurilor, spatiilor mici și a altor zone greu accesibile. Microfibre de înaltă calitate Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam. Recomandat în special pentru utilizarea în spații mici și zone greu accesibile. Pentru rezultate perfecte de curățare și o suprafață curățată mai mare.