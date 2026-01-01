Duză mini EasyFix 28632800 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.863-280.0Cu un sistem de prindere adecvat cu velcro și o lavetă de podea din microfibre: duza de podea EasyFix Mini pentru curățarea cu abur a podelelor, permite înlocuirea lavetei fără a fi nevoie să intre în contact cu murdăria. Recomandat în special pentru utilizarea în spații mici și zone greu accesibile.
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.2
Greutate cu ambalaj (kg)
0.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
243 x 101 x 96
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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