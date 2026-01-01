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    Duză mini EasyFix 28632800 Karcher | Kärcher

    Cap de mop Kärcher cu suprafață neagră și margine galbenă, acoperit cu material alb, pufos.

    Duză de podea EasyFix Mini

    Cod produs: 2.863-280.0

    Cu un sistem de prindere adecvat cu velcro și o lavetă de podea din microfibre: duza de podea EasyFix Mini pentru curățarea cu abur a podelelor, permite înlocuirea lavetei fără a fi nevoie să intre în contact cu murdăria. Recomandat în special pentru utilizarea în spații mici și zone greu accesibile.