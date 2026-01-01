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    Duză de spumare | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Accesoriu Kärcher pentru curățare, cu recipient alb și duză neagră.

    Duză de spumare

    Cod produs: 2.644-419.0

    Duză de spumare practică pentru distribuirea detergenților, pentru o curățare perfectă. Se montează direct pe pistolul de declanșare al aparatului de spălat cu presiune.