Duză de spumare | Kärcher

Pentru rezultate excepțional de curate: Duza de spumare permite adăugarea detergenților atunci când se utilizează dispozitivul mobil de curățare în aer liber OC 3 și asigură o curățare mai temeinică, mai eficientă și mai delicată, cu o mai bună distribuție a detergentului. Acesta produce o spumă puternică care aderă bine la suprafețe și ajunge în zonele greu accesibile - ideal pentru curățarea temeinică a bicicletelor, a mobilierului de grădină etc. Duza este montată direct pe pistolul de declanșare. Detergentul poate fi pur și simplu turnat în duza de spumare. Duza este compatibilă cu toate aparatele de curățat mobile pentru exterior OC 3.

Spumă cu efect puternic Curățarea fără efort și completă a diferitelor suprafețe (de exemplu, biciclete, mobilier de grădină). Unghiul de fascicul reglabil Permite o funcționare confortabilă verticală și orizontală. Schimbare simplă între diferiți detergenți Pur și simplu utilizati detergentul de curățare Kärcher. Foarte uşor de folosit Recipient transparent de detergent Nivelul de umplere este vizibil în orice moment. Recipient cu un volum de 0,35 litri Pentru etape de curățare mai lungi, fără a fi nevoie de reumplere.