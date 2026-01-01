Duza îngustă pentru WV 6 26335120 Karcher | Kärcher

Atunci când duzele de aspirare sunt prea mari pentru anumite geamuri, este recomandata duza îngustă a lui WV 6. Datorită unei lățimi de 170 mm, duza curăță geamurile mici fără efort.

Lamela lungă din silicon Lamela lungă din silicon face aspiratorul de geam mai flexibil și vă permite să ștergeți geamurile până la podea într-o singură trecere. Forma îngusta Potrivit pentru suprafețe mici. Ușor de schimbat Duzele de aspirare sunt ușor de schimbat.