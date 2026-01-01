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    Duza îngustă pentru WV 6 26335120 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Accesoriu pentru curățare Kärcher, cu margini galbene și suprafață neagră texturată, pe fundal alb.

    Duza îngustă pentru WV 6

    Cod produs: 2.633-512.0

    Ideal pentru curățarea geamurilor cu lățime de 170 mm. Duza de aspirare îngustă, recomandata pentru suprafețe mici.