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    Duza jet conic 26438750 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Adaptor negru Kärcher pentru accesorii, cu design cilindric și detalii geometrice pe suprafață.

    Duza jet conic

    Cod produs: 2.643-875.0

    Curățați animalul de companie rapid și simplu cu duza conica special conceputa.