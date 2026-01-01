Duza jet conic 26438750 Karcher | Kärcher

Cu presiune potrivita și plăcuta, duza cu jet conic este recomandata în special pentru curățarea animalelor de companie, cum ar fi câinii. Ideal după plimbări in parc, înainte ca animalul de companie să se întoarcă în mașină, casă sau apartament. Duza produce un jet cu presiune joasa (comparabil cu presiunea de la robinet)

Jet conic Dus intr-un mod placut Delicat Pentru curățarea animalelor de companie. Montat pe pistolul de declanșare Schimbare usoara a duzei.