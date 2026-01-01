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    Duza jet punctiform 26441250 Karcher | Kärcher

    Adaptor gri pentru furtun Kärcher, cu design cilindric și margini rotunjite, având un conector central.

    Duza jet punctiform

    Cod produs: 2.644-125.0

    Curăță detaliile, spațiile înguste și murdăria mai persistenta. Adaptat la pistolul aparatului de spălat cu presiune, produce un jet puternic, subțire.