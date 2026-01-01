Duza jet punctiform 26441250 Karcher | Kärcher

Având un jet puternic și subțire, duza cu jet punctiform este adecvată în special pentru curățarea orientată a detaliilor și spatiilor înguste, precum și pentru eliminarea murdăriei persistente. Nu este potrivit pentru curățarea animalelor.

Jet punctiform Jet subțire pentru curățare orientată. Puternic Pentru murdărie persistenta, detalii și spații înguste. Montat pe pistolul de declanșare Schimbare usoara a duzei.