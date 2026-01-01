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    Duză lunga de aspirare a spatiilor inguste. Pentru aspiratoare de cenusa AD | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Duza neagră Kärcher pentru aspirator, cu formă alungită și îngustă, pe fundal alb.

    Duză lunga de aspirare a spatiilor inguste. Pentru aspiratoare de cenusa AD

    Cod produs: 2.863-307.0

    Duză cu lungime de 350 mm, realizată din material rezistent la foc, pentru aspirarea cenușii reci. Potrivită pentru toate aspiratoarele de cenușă Kärcher din gama Home & Garden.