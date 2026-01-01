Duză lunga de aspirare a spatiilor inguste. Pentru aspiratoare de cenusa AD | Kärcher

Duza extra-lungă de 350 mm, este fabricată din material rezistent la foc și face posibilă aspirarea cenușii reci din zonele greu accesibile, de exemplu, din șemineu, soba de teracotă sau grătar. Duza lungă pentru rosturi este potrivită ca accesoriu suplimentar pentru toate aspiratoarele de cenușă din gama Home & Garden.