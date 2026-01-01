Duza manuala 28842800 Karcher | Kärcher

Instrument manual cu perii suplimentare pentru curatarea suprafetelor mici. Instrumentul manual poate fi utilizat cu sau fara capacul de curatare. Periile aspre indeparteaza murdaria grosiera. Curatarea poate avea loc cu capac pentru indepartarea simpla a murdariei. Instrumentul manual este ideal pentru faianta, oglinzi, cabine de dus, hote de bucatarie, aragazuri etc.