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    Duza manuala 28842800 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Perie neagră pentru aspirator Kärcher, cu peri rigizi, pe fundal alb.

    Duza manuala

    Cod produs: 2.884-280.0

    Instrument manual cu perii suplimentare pentru curatarea suprafetelor mici precum cabine de dus, faianta etc. Adecvat pentru utilizarea cu sau fara capac.