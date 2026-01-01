Duza multijet MJ 24 Karcher | Kärcher

Duza multijet oferă cinci tipuri de pulverizare într-o singură lance de pulverizare: jet punctiform, plat, de clătire, ceață și jet cu presiune joasa. Duza de pulverizare multijet este ideala pentru o mare varietate de aplicații. Pur și simplu rotiți capul duzei pentru a selecta jetul potrivit. Adaptorul cu prindere rapida permite trecerea rapidă și ușoară la un alt accesoriu, cu o singură mână. MJ 24 este compatibila cu aparatele de spalat cu presiune medie de la Kärcher. Pentru utilizare este necesară lancea de extensie.

Lancea de pulverizare 5-în-1 Cinci tipuri diferite de pulverizare într-o singură lance. Economisește timp Nu este necesară schimbarea tijei de pulverizare Curăță si uda în acelasi timp. Nu este necesar să treci la un furtun de grădină și la un pistol de pulverizare. Jet punctiform Curățarea colțurilor, fisurilor, precum și eliminarea petelor de murdărie. Jet plat Curățarea suprafețelor și a obiectelor Jet de clătire Clătire murdărie superficială. Jet de ceață Curăță praful si polenul de pe plante in timp ce le udă delicat. Jet de flux La udarea plantelor Adaptor Quick Connect Simplu și rapid de înlocuit