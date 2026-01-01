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    Duza multijet MJ 24 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Accesoriu negru Kärcher cu simboluri albe, având un design cilindric și detalii tehnice vizibile.

    Duza multijet MJ 24

    Cod produs: 2.644-171.0

    Duza de pulverizare multijet 5 în 1 versatilă, compatibila cu aparatele de spalat cu presiune medie de la Kärcher. MJ 24 cu jet punctiform, plat, de clătire, pulverizare fina și jet presiune joasa. Ușor de reglat prin rotirea capului duzei.