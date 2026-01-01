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    Duza pentru aspirare cu perie | Kärcher

    Cap de aspirator Kärcher cu perie rotativă, design negru și argintiu, văzut frontal pe fundal alb.

    Duza pentru aspirare cu perie

    Cod produs: 2.863-290.0

    Peria pentru tapiserie asigură o curățare în profunzime și igienică a tuturor suprafețelor precum saltele, fotolii, canapele etc.