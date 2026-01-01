Duza pentru aspirare cu perie | Kärcher

Peria pentru tapiserie Kärcher este potrivită pentru curățarea igienică a paturilor, saltelelor, pernelor și a locurilor greu accesibile din jurul paturilor. Praful și acarienii, care conțin particule de declanșare a alergiilor, se acumulează deosebit de ușor pe suprafețele textile. Peria practică a fost proiectată special pentru zonele de dormit și îndepărtează în mod eficient toată murdăria.