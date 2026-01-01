Duză pentru geamuri 28630250 Karcher | Kärcher

Accesoriul pentru geamuri curăță temeinic suprafețele de sticlă folosind un dispozitiv de curățare cu aburi. Acest lucru face aparatele Kärcher de curatat cu abur multifunctionale.

Lamela de înaltă calitate Curățarea fără urme a geamurilor, oglinzilor și eliminarea optimă a aburului și murdăriei. Deschideri de iesire pentru aburi pe duza Geamul din sticlă este vaporizat si ajută la îndepărtarea optimă a murdăriei. Design compact și ușor Manipulare simplă pentru rezultate de curățare profundă.