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    Duză pentru geamuri 28630250 Karcher | Kärcher

    Racletă Kärcher cu mâner negru și lamă metalică, pe fundal alb.

    Duză pentru geamuri

    Cod produs: 2.863-025.0

    Accesoriul curata cu grija sticla, geamurile sau oglinzile folosind un aparat de curatat cu abur.