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    Duză pentru geamuri | Kärcher

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    Racletă Kärcher cu lamă galbenă și mâner negru, pe fundal alb.

    Duză pentru geamuri

    Cod produs: 2.863-336.0

    Cu duza pentru geamuri, chiar și geamurile greu accesibile pot fi curățate ușor și temeinic datorită lamei lungi și flexibile a racletei. Pentru rezultate atât de curate încât strălucesc.