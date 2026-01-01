Duză pentru geamuri | Kärcher

Soluția simplă pentru curățarea suprafețelor din sticlă împreună cu un aparat de curățat cu abur. Cu duza pentru geamuri, oglinzile și alte suprafețe de sticlă pot fi curățate cu ușurință, fără a lăsa urme. Lamela lungă a racletei face munca ușoară eliminând dungile și urmele chiar și din zonele greu de curățat. Pentru curățarea eficientă a geamurilor fără substanțe chimice.

Deschideri de iesire pentru aburi pe duza Geamul din sticlă este vaporizat si ajută la îndepărtarea optimă a murdăriei. Lamela de înaltă calitate Curățare fără urme pentru geamuri, oglinzi și multe alte suprafețe de sticlă. Umezeala și murdăria desprinsă sunt îndepărtate eficient. Lamă de ștergere lungă și flexibilă Lamela racletei foarte lungă a duzei pentru geamuri asigură rezultate perfecte de curățare, chiar și în colțurile greu accesibile. Curățare fără substanțe chimice Aburul fierbinte are un efect foarte puternic de dizolvare a murdăriei. În același timp, metoda este ecologică, deoarece nu este nevoie să folosiți detergenți suplimentari.