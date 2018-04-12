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    Duză pentru spații înguste, extra lungă și flexibilă | Kärcher

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    Duza lungă Kärcher pentru aspirator, neagră, cu design subțire și margini argintii, pe fundal alb.

    Duză pentru spații înguste, extra lungă și flexibilă

    Cod produs: 2.863-374.0

    Duză flexibilă pentru spații înguste, ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile din locuință, subsol, atelier, mașină etc., compatibilă cu aspiratoarele umed-uscat și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.