Duză pentru spații înguste, extra lungă și flexibilă | Kärcher

Indiferent că este vorba despre zone greu accesibile sau strâmte din mașină, casă, subsol sau magazie de grădină, duza flexibilă pentru spații înguste asigură curățenia până în cele mai ascunse colțuri. Datorită materialului flexibil, duza ajunge în locuri care nu pot fi curățate cu duza standard pentru spații înguste. Aceasta este compatibilă cu aspiratoarele umed-uscat și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.

Duză extra-lungă (lungimea duzei aproximativ 615 mm) Ajunge în adâncitura celor mai greu accesibile spații de curățat. Compatibil cu toate aspiratoarele umed-uscat și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden. Poate fi ușor curbată pentru a ajunge în zone care nu pot fi curățate cu duza standard pentru spații înguste.