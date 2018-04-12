☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Duză pentru tapițerie, pentru parul animalelor de companie | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Duza aspirator Kärcher cu peri roșii, design negru și gri, fundal alb.

    Duză pentru tapițerie, pentru parul animalelor de companie

    Cod produs: 2.863-375.0

    Duză extra lată pentru tapițerie, ideală pentru îndepărtarea eficientă a murdăriei, în special a părului de animale, de pe textilele din mașină și casă, compatibilă cu aspiratoarele umed-uscat și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.