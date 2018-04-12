Duză pentru tapițerie, pentru parul animalelor de companie | Kärcher

Duză pentru tapițerie asigură rezultate de curățare remarcabile datorită designului său manevrabil și celor patru perii extra-largi, care se prind ferm de suprafața de curățat în timpul aspirării. Astfel, murdăria, în special părul de animale, este rapid și eficient îndepărtată de pe textilele din mașină și casă. Cu o lățime generoasă de 180 mm, duza este compatibilă cu aspiratoarele umed-uscat și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.

Compatibil cu toate aspiratoarele umed-uscat și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden. Oferă o performanță de curățare îmbunătățită și economisire de timp în comparație cu duza standard pentru tapițerie.