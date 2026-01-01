Duză perie rotundă mare 28630220 Karcher | Kärcher

Mai multa suprafata in acelasi timp - prin utilizarea periei rotunde mari, puteti curata mai rapid suprafetele mari. Murdaria grosiera poate fi indepartata dintr-o zona mult mai mare in acelasi timp cu peria rotunda mare decat cu perii mici.

Suprafata mare de curatare Curatarea rapida a suprafetelor mai mari. Material de înaltă calitate al periilor Cu ajutorul periei rotunde mari, robuste si cu durata de viata mare, murdaria grosiera poate fi indepartata usor. Suprafete rotunde usor de curatat datorita formei ergonomice a periei Creste puterea de curatare a vaporilor cu - 50% curatare rapida Curatare economica si fara probleme chiar si in cazul spatiilor greu accesibile ca rosturi, colturi, etc.