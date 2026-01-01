☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Duză perie rotundă mare 28630220 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Perie rotundă cu peri negri, atașată la un dispozitiv de curățare Kärcher.

    Duză perie rotundă mare

    Cod produs: 2.863-022.0

    Utilizati peria rotunda mare pentru a curata suprafetele mari in timp optim.