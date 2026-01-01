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    Duză podea EasyFix 28632670 Karcher | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru curățare, cu un cap negru și o lavetă albă detașabilă, pe fundal alb.

    Duză podea EasyFix

    Cod produs: 2.863-267.0

    Cu un sistem convenabil cu scai și o lavetă compatibilă din microfibre pentru podea: Setul de duze pentru podea EasyFix pentru aparatele de curățare cu abur permite înlocuirea lavetei fără a fi nevoie să intri în contact cu murdăria.