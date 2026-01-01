Duză podea EasyFix 28632670 Karcher | Kärcher

Duza de podea EasyFix, pentru curățarea cu abur, este prevăzută cu o lavetă de podea compatibilă din microfibre și asigură rezultate excelente de curățare pe podele dure — chiar și în colțuri și de-a lungul marginilor. Folosind sistemul inteligent cu scai, laveta din microfibră pentru podea poate fi atașată rapid și ușor la duza de podea: Pur și simplu apăsă laveta de curățare a podelei pe duza de podea EasyFix și aceasta este gata de utilizare. După curățare, laveta de podea din microfibră poate fi îndepărtată de pe duza de podea EasyFix fără a fi nevoie să intri în contact cu murdăria: pur și simplu calcă pe cureaua de bază fixată pe lavetă și trage duza de podea în lateral și în sus.