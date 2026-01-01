Duza spumare FJ 24 26441350 Karcher | Kärcher

Uneori este nevoie de mai mult decât apă pentru a obține rezultate bune de curatare. Duza de spumare FJ 24 pentru KHB 5 gestionează acest lucru fără efort. Pur și simplu completați rezervorul de 0,3 litri cu detergent Home & Garden, atașați duza de spumare la extensie și aplicati. Adăugarea detergentului poate fi controlată cu ușurință prin intermediul robinetului galben de pe duză. Și cu sistemul dovedit Quick Connect, conexiunea dintre duza de spumare și extensie poate fi desfăcută cu o singură mână, astfel încât să puteți schimba cu un alt accesoriu. Duza de spumare FJ 24 este potrivită pentru (KHB 5). Nu este compatibila și cu aparatele de curatat cu presiune din clasele K 2 până la K 7.

Recipient cu volum de 0,3 litri Recipientul de curățare este suficient pentru o încărcare a bateriei. Schimbare ușoară pentru diferiți detergenti de curățare Pur și simplu utilizati detergentul de curățare Kärcher. Spumă cu efect puternic Curățarea fără efort a tuturor suprafețelor. Recipient transparent de detergent Conținutul este vizibil în orice moment. Unghiul de fascicul reglabil Permite o funcționare confortabilă verticală și orizontală. Adaptor Quick Connect Datorită sistemului Quick Connect dovedit, schimbarea accesoriilor se face fără efort.