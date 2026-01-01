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    Duza spumare FJ 24 26441350 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Accesoriu Kärcher pentru spumare, cu recipient gri și duză neagră, având un buton galben pentru reglare.

    Duza spumare FJ 24

    Cod produs: 2.644-135.0

    Curățarea minuțioasă necesită uneori mai mult decât doar apă. Cu duza de spumare FJ 24, pentru KHB 5 Kärcher și cu unul dintre detergentii de curățenie pentru casă și grădină.