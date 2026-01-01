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    Set de produse Kärcher: aspirator auto, soluție de curățare geamuri, lavetă, suport și discuri de curățare.

    Aparat de curatat gheata

    EDI 4 + windshield cleaning kit

    Cod produs: 1.598-904.0

    • Funcție 2-în-1: racletă de gheață electrică și dispozitiv de curățare a parbrizului auto