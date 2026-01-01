Exhaust air filter AD4 Premium *WW 28632620 Karcher | Kärcher

Filtrul de aer de evacuare din poliester care poate fi schimbat cu ușurință este accesoriul ideal pentru aspiratorul uscat de cenușă Kärcher AD 4 Premium, garantând un aer evacuat curat. Sunt furnizate două filtre pentru aerul evacuat. Îți recomandăm înlocuirea filtrului pentru aerul evacuat o dată pe an pentru a asigura o filtrare optimă în orice moment.

Uşor de înlocuit/ schimbat Părul de animale de companie, scamele și multe alte impurități sunt îndepărtate în mod eficient. Ideal pentru mobila tapițată și pentru curățarea în spații înguste. Perie detașabilă Peria poate fi îndepărtată cu ușurință pentru curățare.