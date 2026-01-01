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    Exhaust air filter AD4 Premium *WW 28632620 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două lavete albe suprapuse, pe un fundal alb, cu margini ușor rotunjite.

    Exhaust air filter AD4 Premium *WW

    Cod produs: 2.863-262.0

    Filtr de evacuare aer pentru aspiratorul uscat de cenușă AD 4 Premium - pentru evacuarea unui aer curat.