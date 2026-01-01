Exhaust air filter VC 5 28632400 Karcher | Kärcher

Filtrul igienic HEPA (EN 1822:1998) filtrează în mod sigur cea mai fină murdărie, cum ar fi polenul sau particulele declanșatoare de alergii. Din acest motiv, este esențial ca aerul evacuat de aspirator să fie mai curat decât aerul din zona în care lucrați. Îți recomandăm să schimbi filtrul o dată pe an.

Potrivit pentru aspiratorul compact Kärcher VC 5 Pentru rezultate de curățare strălucitoare. Simplu și igienic fără a fi nevoie să spălați nimic Laveta de unică folosință va reduce efortul și timpul pentru spălarea lavetei murdare. Sistem comod de fixare cu scai Fixarea simplă și rapidă a lavetei datorită fixarii cu scai Laveta nu se desprinde de duza podelei în timpul lucrului Laveta de unică folosință acoperă toate laturile duzei de podele Pentru curățarea fără efort a colțurilor, spatiilor mici și a altor zone greu accesibile. Material de înaltă calitate și putere mare de absorbtie Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure. Recomandat în special pentru utilizarea în spații mici și zone greu accesibile. Pentru rezultate perfecte de curățare și o suprafață curățată mai mare.