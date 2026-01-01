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    Exhaust air filter VC 5 28632400 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Filtru de aer negru cu grilaj de protecție, formă dreptunghiulară, pe fundal alb.

    Exhaust air filter VC 5

    Cod produs: 2.863-240.0

    Mulțumită filtrului igienic HEPA (EN 1822:1998), aerul evacuat de aspirator este mai curat decât aerul din încăpere. Este recomandată înlocuirea anuală.