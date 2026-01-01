Extensie telescopică pentru PGS 4-18 | Kärcher

Este ușor să lucrezi în grădină la înălțime: Extensia telescopică a ferăstrăului de crengi cu acumulator PGS 4-18 permite reglarea înălțimii de lucru între 147 și 206 centimetri și un unghi de lucru de 135°. Tăierea lemnului și a crengilor la înălțime nu este o problemă.

Sistem telescopic comod Setare și reglare continuă a înălțimii de lucru în funcție de necesitate. Reglarea unghiului la 135°. Posibilități flexibile de aplicare. Instalare simplă Extensia telescopică poate fi montată pe dispozitiv în câteva momente.