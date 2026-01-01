Extensie telescopică pentru PGS 4-18 | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.445-247.0Lucrați chiar și la înălțimi amețitoare: Extensia telescopică este accesoriul perfect pentru ferăstrăul de crengi cu acumulator PGS 4-18, permițându-vă să tăiați lemn și crengi la o înălțime de până la 3,5 m.
Culoarea
argintiu
Greutate (kg)
1
Greutate cu ambalaj (kg)
1.5
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1470 x 69 x 69
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Garanția Legală
Domenii de utilizare