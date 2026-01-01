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    Extensie telescopică pentru PGS 4-18 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Lance telescopică Kärcher cu mâner negru și galben, pe fundal alb.

    Extensie telescopică pentru PGS 4-18

    Cod produs: 2.445-247.0

    Lucrați chiar și la înălțimi amețitoare: Extensia telescopică este accesoriul perfect pentru ferăstrăul de crengi cu acumulator PGS 4-18, permițându-vă să tăiați lemn și crengi la o înălțime de până la 3,5 m.