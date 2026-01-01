Fabric hose set | Kärcher

Setul conține un furtun plat flexibil de 1 1/4" și un colier din oțel inoxidabil pentru furtun (30—40 mm) cu șurub tip fluture pentru conectarea fără scule. Setul cu furtun din material textil de la Kärcher este recomandat pentru utilizarea cu pompe submersibile pentru apă curată și murdară. Acesta este soluția ideală pentru îndepărtarea volumelor mari de apă, de exemplu în cazul inundațiilor. Furtunul lung de 10 metri poate fi rulat plat și depozitat într-un mod în care se economisește spațiul. Presiunea maximă de funcționare este de 5 bari.

Furtun plat flexibil Depozitare compactă, care economisește spațiul. Furtun de drenaj de 1 1/4" Diametru marit pentru debit crecut Include clema pentru furtun cu surub cu fluture Cuplare fără unelte.