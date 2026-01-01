Fabric hose set | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.997-100.0Set cu furtun care îți oferă economii de spațiu, cu un furtun flexibil din material textil, inclusiv clemă din oțel inoxidabil pentru furtun, pentru conectarea la pompe submersibile. Ideal ca furtun de alimentare pentru îndepărtarea apei în caz de inundații.
Diametru
1 1/4″
Lungime furtun (m)
10
Presiunea de rupere (bar)
5
Culoarea
antracit
Greutate (kg)
1.2
Greutate cu ambalaj (kg)
1.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
260 x 260 x 55
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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