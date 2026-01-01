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    Fabric hose set | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Furtun gri rulat, din material textil, alături de o clemă metalică de fixare.

    Fabric hose set

    Cod produs: 2.997-100.0

    Set cu furtun care îți oferă economii de spațiu, cu un furtun flexibil din material textil, inclusiv clemă din oțel inoxidabil pentru furtun, pentru conectarea la pompe submersibile. Ideal ca furtun de alimentare pentru îndepărtarea apei în caz de inundații.