Mopul electric de curățat podele FC 2-4 impresionează prin designul său autoportant, greutatea redusă de numai 2,2 kilograme și pornirea / oprirea automată. Pentru a face acest lucru, trageți mânerul aparatului de curățat în spate pentru a porni și îndepărtați murdăria zilnică uscată și umedă foarte comod, într-un singur pas. Autonomia maximă a bateriei este de 20 de minute, ceea ce corespunde unei suprafețe de curățare de 70 de metri pătrați. După ce dispozitivul este activat, rola este umezită automat cu apă din rezervorul de apă curată. Acest lucru asigură o curățare uniformă și eficientă a pardoselilor dure. Alte caracteristici sunt curățarea până la margini și colectarea ușoară a părului datorită filtrului de păr integrat. Contactul cu murdăria este, de asemenea, evitat datorită rezervorului de apă reziduală integrat. Acesta poate fi îndepărtat și curățat după utilizarea dispozitivului. Bateriile interschimbabile de 4 V incluse în pachet sunt compatibile cu toate dispozitivele Kärcher Battery Power de 4 V.

All-in-one: Îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă într-o singură etapă Economie de timp de 50 %: Tehnologia de preluare a murdăriei grosiere permite ștergerea fără a mai fi nevoie să aspirați în prealabil. Aspirarea optimă a părului cu filtru integrat pentru păr. Curățare optimizată a marginilor datorită designului unic. Curățare cu 20%¹⁾ mai eficientă în comparație cu utilizarea unui mop tradițional și mai confortabilă. Sistem cu 2 rezervoare: umezirea permanentă a rolelor din rezervorul de apă curată, în timp ce murdăria este colectată în rezervorul de apă murdară. Fara efort: Nu aveti nevoie de găleată, laveta, fără clatire. Rola poate fi spălată la mașină la 60 °C. Comutator automat pornit/oprit Usor de pornit si oprit. rapid si intuitiv Nu necesita aplecare Baterie Kärcher de 4 V Durată lungă de viață și putere datorită celulelor Li-ion. Bateria interschimbabilă poate fi utilizată cu toate celelalte dispozitive Kärcher Battery Power de 4 V. Poziție de parcare Dispozitivul poate fi asezat confortabil pentru pauzele scurte de lucru. Ușor cu dimensiuni compacte La îndemână și ușor de transportat Curățare ușoară a dispozitivului Curățarea simplă a filtrelor pentru păr cu peria de curățare furnizată. Rezervorul de apă reziduală poate fi golit în chiuveta fără a intra în contact cu murdăria. Racord dublu flexibil Manerul sepoate roti cu usurinta in toate directiile Usor de manevrat Manevrabilitatea extremă îl face foarte ușor de deplasat pe sub mobilier. Extrem de silentios Volum plăcut de numai 55 dB.