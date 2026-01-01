Cu aparatul de curățat podele FC 4-4 nu mai trebuie să aspirați înainte de a șterge și puteți îndepărta murdăria zilnică uscată și umedă într-un singur pas. Datorită duratei mari de viață a bateriei, de până la 30 de minute, pot fi curățate fără efort suprafețe de până la 90 de metri pătrați. Încărcătorul rapid Duo furnizat permite încărcarea în doar 70 de minute. Un semnal vizual și acustic este utilizat pentru a comunica momentul în care rezervorul de apă curată trebuie reumplut și rezervorul de apă murdară golit. După pornirea dispozitivului, cele două role sunt umezite automat cu apa din rezervorul de apă curată. Cantitatea de apă poate fi adaptată la tipul de pardoseală cu ajutorul celor două moduri de curățare. Aparatul FC 4-4 curăță chiar și locurile greu accesibile și ridică firele de păr cu ușurință. Contactul direct cu murdăria este evitat datorită rezervorului de apă murdară integrat, care poate fi îndepărtat și curățat după utilizarea dispozitivului. FC 4-4 stă în poziție verticală și poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu datorită mânerului său detașabil. Dispozitivul este potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure. Bateriile interschimbabile Kärcher de 4 V sunt compatibile cu toate dispozitivele Kärcher de 4 V.

All-in-one: Îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă într-o singură etapă Economie de timp de 50 %: Tehnologia de preluare a murdăriei grosiere permite ștergerea fără a mai fi nevoie să aspirați în prealabil. Aspirarea optimă a părului cu filtru integrat pentru păr. Curăță chiar până la margine. Curățare cu 20%¹⁾ mai eficientă în comparație cu utilizarea unui mop tradițional și mai confortabilă. Sistem cu 2 rezervoare: udarea permanentă a rolelor din recipientul de apă curata în timp ce murdăria este colectată în rezervorul de apă murdara. Fara efort: Nu aveti nevoie de găleată, laveta, fără clatire. Rolele se pot spăla la mașină la 60 ° C. Două moduri de curățare diferite Rotația rolelor și cantitatea de apă sunt reglabile în funcție de tipul de murdărie și de podea. Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure - inclusiv parchet, laminat, piatră și plăci ceramice, PVC și vinil. Umiditatea reziduală scăzută înseamnă că podelele pot fi călcate din nou după aproximativ 2 minute. Baterie Kärcher de 4 V Durată lungă de viață și putere datorită celulelor Li-ion. Bateria interschimbabilă poate fi utilizată cu toate celelalte dispozitive Kärcher Battery Power de 4 V. Independent și ușor de manevrat Practic pentru întreruperi de lucru: dispozitivul stă singur. Curățarea fără efort sub mobilier și în jurul obiectelor. Monitorizare inteligentă a nivelului rezervorului Semnal vizual când rezervorul de apă curată este gol și rezervorul de apă murdară este plin. Echilibrat: rezervorul de apă murdară este plin când rezervorul de apă curată este gol. Curățare ușoară a dispozitivului Funcție de curățare a aparatului și a rolelor. Curățarea simplă a filtrelor pentru păr cu peria de curățare furnizată. Rezervorul de apă reziduală poate fi golit în chiuveta fără a intra în contact cu murdăria. Mâner detașabil și stație de parcare cu spatiu depozitare role Spațiu de depozitare redus datorită înălțimii de depozitare reglabile, care poate fi redusă cu aproximativ 30 cm. Rolele pot fi depozitate perfect pe stația de parcare. Extrem de silentios Volum plăcut de numai 57 dB.