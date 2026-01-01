Renunțați la aspiratul prealabil! Mopul electric de curatat pardoseli FC 7 îndepărtează cu ușurință murdăria uscată și umedă de pe toate tipurile de pardoseli dure, datorită tehnologiei inovatoare cu 4 role cu rotație inversă. Funcția de amplificare comutabilă se ocupă și de murdăria rezistentă, ajungând până la margini. Economisiți timp cu până la 50% în comparație cu metodele de curățare tradiționale și obțineți rezultate de curățare cu aproximativ 20% mai bune decât cu un mop obișnuit. Cu o durată de funcționare de 45 de minute, bateria puternică poate acoperi până la 175 m² de pardoseli dure. Ajustați volumul de apă și viteza rolelor în funcție de tipul de pardoseală, fără a trage găleți de colo-colo, datorită rezervoarelor separate de apă curată și murdară. Simplificați-vă procesul de curățare cu acest dispozitiv de ultimă generație!

Curățare cu 20%¹⁾ mai eficientă în comparație cu utilizarea unui mop tradițional și mai confortabilă. Fara efort: Nu aveti nevoie de găleată, laveta, fără clatire. Extrem de silentios Zgomot redus, de numai 59 dB. Două moduri diferite de curățare, plus funcția de amplificare turatie Rotirea rolei și cantitatea de apă pot fi reglate în funcție de tipul de murdărie și podea, funcția suplimentară Boost pentru murdăria persistentă Potrivit pentru toate podelele dure – inclusiv parchet, laminat, piatră și dale ceramice, PVC și vinil. Umezeala reziduală scăzută înseamnă că pardoselile pot fi calcate din nou după aproximativ 2 minute. Durata de activitate de aprox. 45 de minute datorită baterii litiu-ionice de puternice Libertate maximă de mișcare atunci când curățați, datorită faptului că sunteți independenți de prizele electrice - nu este nevoie să va mutati la alte prizele. Afișajul LED în trei trepte funcționează ca un indicator intuitiv al nivelului bateriei. Monitorizare inteligentă a nivelului rezervorului Semnal vizual și auditiv pentru rezervorul gol de apă curată și pentru rezervorul plin de apă murdară Protecție la supraumplere: oprire automată dacă rezervorul de apă murdară nu este golit. Stație de parcare și curățare Poziție mai ridicată a dispozitivului în stația de parcare pentru îndepărtarea și uscarea simplă a rolelor. Depozitarea practică a accesoriilor în stația de curățare.