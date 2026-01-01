Aspirator vertical cu spalare FCV 3 Extra+ | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator vertical cu spalare
Cod produs: 1.056-126.0
Performanță de lucru pe încărcare a bateriei (m²)
130
Capacitate rezervor apă curată (ml)
800
Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
425
puterea nominală de intrare (W)
160
Propulsie
Motor cu perii
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
100 - 240
Frecvență (Hz)
50
Lățime de lucru a rolei (mm)
240
Timp de uscare pardoseli (min)
2
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
65
Tensiune acumulator (V)
21.6
Timpul de lucru al acumulatorului (min)
30
Durata de încărcare al acumulatorului (min)
180
Tipul bateriei.
Acumulatori li-ion
Culoarea
Negru
Greutate fără accesorii (kg)
3.8
Greutate cu ambalaj (kg)
8.4
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1138 x 268 x 280
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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Informații produs
Manual de utilizare
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