Descoperiți FCV 4 Dry Extra, aparatul polivalent dotat cu stația de uscare Thermo!Dry, care va revoluționa modul în care vă curățați pardoselile! Mopul electric 3-în-1 cu funcție inovatoare Xtra!Clean aspiră, spală și usucă, simplificând curățarea pardoselilor dure, a covoarelor și chiar a lichidelor vărsate, economisind până la 50% din timp¹⁾. Alegeți dintre cele patru moduri de curățare – modul Auto cu senzor de murdărie Dynamic!Control, modul inteligent Stair!Assist, modul Uscat și modul puternic Advanced!Power¹⁾ – pentru a elimina orice tip de murdărie, de la praf și păr de animale până la pete persistente. Tehnologia revoluționară Hygienic!Spin, cu până la 500 de rotații pe minut, asigură rezultate perfecte și elimină până la 99% din bacterii²⁾ pentru o igienă desăvârșită. Motorul puternic de tip BLDC (fără perii) și acumulatorul durabil cu o autonomie de până la 45 de minute permit curățarea a până la 200 m² fără întrerupere. Aparatul dispune, de asemenea, de un ecran Vision!Clean de 3,2 inch, funcție auto-start/stop și funcție de autocurățare eficientă cu uscare rapidă la cald Thermo!Dry, alături de două role lavabile Pure!Roll – totul pentru un confort maxim, fără a intra încontact cu murdăria.

Funcție Xtra!Clean 3 în 1: curățare cu mopul, aspirare umeda și aspirare uscată Economisește până la 50% timp¹⁾ la curățare și garantează o curățenie perfectă! Datorită funcției integrate de aspirare care elimină necesitatea aspirării în prealabil. Patru moduri de curățare pentru a acoperi orice tip de murdărie - chiar și cea mai încăpățânată murdărie și cele mai mari reziduuri nu sunt o problemă. Se adaptează la diferite podele pentru o curățare eficientă și completă până la margine - chiar și pe covoare și mochete în modul uscat. Tehnologie eficientă Hygienic!Spin Dovedit că îndepărtează 99%²⁾ dintre bacterii, pentru o locuință igienică și curată. Rola se rotește la o viteză de până la 500 de rotații pe minut pentru rezultate impecabile. Sistem inteligent cu două rezervoare pentru o alimentare constantă cu apă proaspătă, separată de apa murdară. Curățare inteligentă cu Dynamic!Control și Vision!Clean Modul automat inteligent cu senzorul de murdărie Dynamic!Control ajustează automat puterea de aspirare și volumul de apă în funcție de gradul de murdărie - pentru o durată maximă de funcționare. Informațiile importante, cum ar fi timpul de funcționare rămas sau modul de curățare, sunt întotdeauna vizibile pe ecranul mare Vision!Clean de 3,2 inchi. Indicație inteligentă a nivelului rezervorului cu protecție la revărsare și oprire automată dacă rezervorul de apă murdară nu este golit. Mod de curățare Clever Stair!Assist și pornire/oprire automată Pauzele de curățare nu sunt o problemă datorită funcției de pornire/oprire automată - oricând, oriunde. Curățați scările și spațiile înguste cu ușurință, din orice poziție, chiar și la un unghi de 90°, datorită modului Stair!Assist cu funcție de pornire/oprire automată dezactivată. Ultra-puternic modul Advanced!Power Îndepărtează chiar și cea mai încăpățânată murdărie uscată cu o putere de aspirare de două ori mai mare și o distribuție a apei cu 20% mai mare decât în modul automat. Pardoselile se usucă în cel mai scurt timp, astfel încât se poate merge pe ele imediat. Motor BLDC puternic și baterie eficientă Comfort!Cell Tehnologie de ultimă generație a motorului fără perii pentru o durată lungă de viață, fiabilitate ridicată și putere impresionantă de aspirare și performanță de măturat la viteze mari. Libertate maximă de mișcare cu o durată de funcționare a bateriei de până la 45 min - ideal pentru suprafețe de până la 200 m². Bateria poate fi înlocuită rapid în timpul întreținerii pentru o durată de viață mai lungă a produsului - ușor pentru buget și pentru mediu. Sistem eficient de filtrare Duo!Pure în două etape Sistemul de filtrare în mai multe etape protejează fiabil motorul de umiditate. Filtrare excelentă cu filtru plat plisat foarte eficient - captează eficient chiar și cele mai mici particule din aer. Modul uscat este ideal pentru utilizarea pe covoare și mochete. Auto-curățare System!Clean, Thermo!Dry și rolă Pure!Roll Funcție eficientă de auto-curățare cu până la 550 de rotații pe minut ale rolei și uscare convenabilă a rolei cu aer cald – pentru o curățare rapidă și comodă fără a intra în contact cu murdăria. Uscare practică cu aer cald a pieselor purtătoare de apă și a rolei cu aer fierbinte de 70∘C – pentru depozitarea igienică și curată a dispozitivului fără a dezvolta mirosuri. Rolele Pure!Roll® Hygienic pot fi spălate la mașină la 60°C, pentru un nivel ridicat de igienă și întreținere ușoară.