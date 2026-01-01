Descoperă FCV 4 Dry – dispozitivul complet cu stația de uscare Thermo!Dry care va revoluționa modul în care îți cureți podelele! Aspiratorul-mop 3-în-1 cu funcția inovatoare Xtra!Clean aspiră, spală și usucă, facilitând curățarea podelelor dure, covoarelor și chiar colectarea lichidelor vărsate, economisind până la 50% din timp. Poți alege dintre patru moduri de curățare – modul automat cu senzor de murdărie Dynamic!Control, modul inteligent Stair!Assist, modul de uscare și modul puternic Advanced!Power²⁾ – și poți face față oricărui tip de murdărie, fie că este vorba de praf, păr de animale sau pete încăpățânate. Tehnologia avansată Hygienic!Spin, cu până la 500 de rotații ale rolei pe minut, asigură rezultate perfecte la spălare și elimină până la 99% dintre bacterii²⁾, pentru o curățenie igienică. Motorul BLDC puternic și bateria de lungă durată, cu până la 45 de minute autonomie, permit curățarea continuă a până la 200 m². Dispozitivul include și un ecran Vision!Clean de 3,2 inch, funcție auto-start/stop și funcția eficientă de auto-curățare cu uscare la cald Thermo!Dry, precum și o rolă Pure!Roll lavabilă pentru un maximum de confort – fără a intra niciodată în contact cu murdăria.

Funcție Xtra!Clean 3 în 1: curățare cu mopul, aspirare umeda și aspirare uscată Economisește până la 50% timp¹⁾ la curățare și garantează o curățenie perfectă! Datorită funcției integrate de aspirare care elimină necesitatea aspirării în prealabil. Patru moduri de curățare pentru a acoperi orice tip de murdărie - chiar și cea mai încăpățânată murdărie și cele mai mari reziduuri nu sunt o problemă. Se adaptează la diferite podele pentru o curățare eficientă și completă până la margine - chiar și pe covoare și mochete în modul uscat. Tehnologie eficientă Hygienic!Spin Dovedit că îndepărtează 99%²⁾ dintre bacterii, pentru o locuință igienică și curată. Rola se rotește la o viteză de până la 500 de rotații pe minut pentru rezultate impecabile. Sistem inteligent cu două rezervoare pentru o alimentare constantă cu apă proaspătă, separată de apa murdară. Curățare inteligentă cu Dynamic!Control și Vision!Clean Modul automat inteligent cu senzorul de murdărie Dynamic!Control ajustează automat puterea de aspirare și volumul de apă în funcție de gradul de murdărie - pentru o durată maximă de funcționare. Informațiile importante, cum ar fi timpul de funcționare rămas sau modul de curățare, sunt întotdeauna vizibile pe ecranul mare Vision!Clean de 3,2 inchi. Indicație inteligentă a nivelului rezervorului cu protecție la revărsare și oprire automată dacă rezervorul de apă murdară nu este golit. Mod de curățare Clever Stair!Assist și pornire/oprire automată Pauzele de curățare nu sunt o problemă datorită funcției de pornire/oprire automată - oricând, oriunde. Curățați scările și spațiile înguste cu ușurință, din orice poziție, chiar și la un unghi de 90°, datorită modului Stair!Assist cu funcție de pornire/oprire automată dezactivată. Ultra-puternic modul Advanced!Power Îndepărtează chiar și cea mai încăpățânată murdărie uscată cu o putere de aspirare de două ori mai mare și o distribuție a apei cu 20% mai mare decât în modul automat. Pardoselile se usucă în cel mai scurt timp, astfel încât se poate merge pe ele imediat. Motor BLDC puternic și baterie eficientă Comfort!Cell Tehnologie de ultimă generație a motorului fără perii pentru o durată lungă de viață, fiabilitate ridicată și putere impresionantă de aspirare și performanță de măturat la viteze mari. Libertate maximă de mișcare cu o durată de funcționare a bateriei de până la 45 min - ideal pentru suprafețe de până la 200 m². Bateria poate fi înlocuită rapid în timpul întreținerii pentru o durată de viață mai lungă a produsului - ușor pentru buget și pentru mediu. Sistem eficient de filtrare Duo!Pure în două etape Sistemul de filtrare în mai multe etape protejează fiabil motorul de umiditate. Filtrare excelentă cu filtru plat plisat foarte eficient - captează eficient chiar și cele mai mici particule din aer. Modul uscat este ideal pentru utilizarea pe covoare și mochete. Auto-curățare System!Clean, Thermo!Dry și rolă Pure!Roll Funcție eficientă de auto-curățare cu până la 550 de rotații pe minut ale rolei și uscare convenabilă a rolei cu aer cald – pentru o curățare rapidă și comodă fără a intra în contact cu murdăria. Uscare practică cu aer cald a pieselor purtătoare de apă și a rolei cu aer fierbinte de 70∘C – pentru depozitarea igienică și curată a dispozitivului fără a dezvolta mirosuri. Rolele Pure!Roll® Hygienic pot fi spălate la mașină la 60°C, pentru un nivel ridicat de igienă și întreținere ușoară.