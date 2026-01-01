Fier de călcat cu presiune cu abur EasyFinish | Kärcher

Călcarea rufelor fără cute poate fi atât de ușoară: cu placa sa ușoară și comodă cu strat ceramic, fierul de călcat cu presiune cu abur EasyFinish de înaltă calitate alunecă fără efort peste material. În același timp, presiunea aburului rămâne constant ridicată, astfel încât călcatul poate fi realizat cu până la 50 % mai rapid. Dar nu doar presiunea economisește timp: Datorită setării optime a temperaturii unice în mod optim pentru toate materialele, atât reglarea manuală supărătoare a temperaturii, cât și preselecția rufelor nu mai sunt necesare. În plus, acest fier de călcat compact impresionează prin operarea deosebit de ușoară.

Gauri de iesire pentru aburi distribuite pe intreaga suprafata de calcat Iesire uniforma a aburilor pe toata suprafata Setarea optimă a temperaturii Fara reglare manuale a temperaturii, deoarece temperatura pentru toate materialele textile este predefinită. Dimensiunea compactă a produsului Pentru o manipulare mai ușoară și economisire de spațiu. Talpă ceramică îmbunatateste semnificativ alunecarea fierului. Iesire uniforma a aburilor Reduce timpul de călcat la jumătate. Funcție de oprire automată Fierul de calcat cu abur se oprește automat după 5 minute - pentru mai multă siguranță și costuri mai mici de energie electrică.