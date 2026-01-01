☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Fier de călcat cu presiune cu abur EasyFinish | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Fier de călcat Kärcher negru cu cablu lung, pe fundal alb.

    Fier de călcat cu presiune cu abur EasyFinish

    Cod produs: 2.863-310.0

    Pentru o călcarea fără efort hainelor Fier de călcat cu presiune cu abur EasyFinish de înaltă calitate, cu setare optimă a temperaturii prestabilite și placă de călcat ușoară cu strat ceramic.