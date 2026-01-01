Fier de călcat cu presiune cu abur EasyFinish | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.863-310.0Pentru o călcarea fără efort hainelor Fier de călcat cu presiune cu abur EasyFinish de înaltă calitate, cu setare optimă a temperaturii prestabilite și placă de călcat ușoară cu strat ceramic.
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
1.5
Greutate cu ambalaj (kg)
1.9
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
258 x 120 x 124
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Garanția Legală
Domenii de utilizare