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    Fier de calcat cu presiune de aburi I 6006 28632080 Karcher | Kärcher

    Fier de călcat Kärcher galben cu cablu negru și conector electric.

    Fier de calcat cu presiune de aburi I 6006

    Cod produs: 2.863-208.0

    Fier de calcat cu aburi cu presiune ridicata, cu talpa din otel inoxidabil cu alunecare usoara, culoare galben/negru.