Fier de calcat cu presiune de aburi I 6006 28632080 Karcher | Kärcher

Fier de calcat cu presiune de aburi de inalta calitate cu talpa de otel inoxidabil cu alunecare usoara in galben/negru. Poate fi utilizat impreuna cu curatitorul cu aburi Karcher. Presiunea constanta a aburilor faciliteaza calcarea in jumatate de timp. Tehnologia superioara a aburilor si talpa cu alunecare usoara face mai usoara munca celor mai dificile textile. Fierul de calcat cu aburi cu presiune Karcher are un abur continuu, precum si o functie de aburi la anumite intervale.

Gauri de iesire pentru aburi distribuite pe intreaga suprafata de calcat Iesire uniforma a aburilor pe toata suprafata Se poate seta distributia continua de aburi Iesire continua de aburi pentru a calca usor si rapid textile mari, de ex. fete de masa, lenjerie de pat, etc. Talpa de calcat din otel inoxidabil Glisare usoara a fierului de calcat Iesire uniforma a aburilor Reduce timpul de călcat la jumătate. Iesire de aburi la intervale prestabilite de timp Pentru distributie precisa a vaporilor Reglarea temperaturii Poate fi folosit pentru a calca diverse tesaturi.