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    Filter packaged HEPA 13 VC 2 28632370 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Filtru de aer cu grilaj hexagonal, carcasa gri, pe fundal alb.

    Filter packaged HEPA 13 VC 2

    Cod produs: 2.863-237.0

    Filtrul igienic HEPA (EN 1822:1998) pentru aspiratorul Kärcher VC 2 filtrează în siguranță și complet murdăria cea mai fină, cum ar fi polenul și particulele care declanșează alergiile. Ideal pentru cei care suferă de alergii!