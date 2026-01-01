Filter packaged HEPA 13 VC 2 28632370 Karcher | Kärcher

Veşti bune pentru persoanele care suferă de alergii şi pentru astmatici: Filtrul igienic HEPA (EN 1822:1998) garantează că aerul evacuat din aspirator este chiar mai curat decât aerul din încăpere. Cea mai fină murdărie, cum ar fi polenul și particulele declanșatoare de alergii, este filtrată complet.

Lavabil Pentru îndepărtarea igienică fără a intra în contact cu murdăria Capacitate mare Peria cu motor crește puterea de curățare. Părul de animale de companie, scamele și multe alte impurități sunt îndepărtate în mod eficient. Ideal pentru mobila tapițată și pentru curățarea în spații înguste. Perie detașabilă Peria poate fi îndepărtată cu ușurință pentru curățare.