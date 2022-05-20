Filtru cu pliuri pentru Renovare WD 4-6 | Kärcher

Filtrul pliat special Renovation KFI 4440 este ideal pentru aspirarea murdăriei fine și grosiere, precum și a lichidelor. Este perfect și pentru aspirarea prafului fin generat în timpul lucrărilor de renovare și atunci când lucrați cu unelte electrice. Materialul din poliester conferă filtrului rezistență la umiditate. Un strat antiaderent împiedică eficient blocarea filtrului, asigurând o putere de aspirație de durată și o filtrare optimă a prafului în timpul utilizării. Încorporat într-o cutie de filtru patentată, filtrul pliat poate fi înlocuit în mod convenabil și rapid – fără niciun contact cu murdăria: deschideți pur și simplu cutia de filtru, schimbați filtrul, închideți cutia de filtru – și gata. Dezvoltat ca o soluție personalizată pentru aspiratoarele umed și uscat Kärcher WD 4–6, KWD 4–6 și MV 4–6.

Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului Pentru aspirarea umed-uscată, fără a fi nevoie de schimbarea suplimentară a filtrelor Schimbați filtrul plat în câteva secunde prin retragerea cutiei de filtrare - fără contact cu murdăria. Potrivite pentru aspiratoarele umed și uscate Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 Pentru o putere de aspirare de lungă durată și o filtrare optimă a prafului în timpul utilizării. Pentru a lucra fără întreruperi. Rezistent la umezeală și rezistent în timp.