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    Filtru cu pliuri pentru Renovare WD 4-6 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Filtru dreptunghiular cu margine neagră și pliuri albe, pe fundal alb.

    Filtru cu pliuri pentru Renovare WD 4-6

    Cod produs: 2.863-354.0

    Filtru special pentru o putere de aspirație de durată în timpul aspirării prafului fin, renovărilor și când lucrați cu unelte electrice. Potrivit pentru aspiratoarele WD de la Kärcher.