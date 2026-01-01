Filtru de aspirare cu retentie de oprire, baza "1" 69973420 | Kärcher

Filtru de aspirare cu retentie de reflux pentru furtunuri 1". Adecvat pentru conectarea la lungimile de taiere ale furtunului de aspirare pentru pompe de gradina si pompe cu presiune ridicata pentru utilizare domestica. Filtrul de aspirare cu retentie de reflux previne refluxul apei si scurteaza perioada de amorsare. Include o clema de furtun.

Oprirea retinerii Oprirea de retentie impiedica returul apei pompate si scurteaza astfel perioada de aspirare. Pentru conectarea la furtun de aspirare - marfa la metru Pentru compunerea individuala a garniturilor de furtunuri de aspirare