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    Filtru de aspirare cu retentie de oprire, baza "1" 69973420 | Kärcher

    Adaptor de furtun Kärcher, negru, cu clemă metalică argintie.

    Filtru de aspirare cu retentie de oprire, baza "1"

    Cod produs: 6.997-342.0

    Filtru de aspirare cu retentie de oprire in versiunea de baza pentru conexiune la furtunul de aspirare 1" - disponibil in vrac.