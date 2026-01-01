☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Filtru de aspirare cu retentie de oprire, baza, "3/4" 69973450 | Kärcher

    Adaptor de furtun Kärcher, negru, cu clemă metalică argintie.

    Filtru de aspirare cu retentie de oprire, baza, "3/4"

    Cod produs: 6.997-345.0

    Filtru de aspirare cu retentie de oprire in versiunea de baza pentru conectarea la furtunul de aspirare 3/4" - disponibil in vrac.