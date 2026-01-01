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    Filtru de aspirare cu retentie de oprire, premium 69973410 | Kärcher

    Set de conectori Kärcher, incluzând două fitinguri negre și două coliere metalice, pe fundal alb.

    Filtru de aspirare cu retentie de oprire, premium

    Cod produs: 6.997-341.0

    Filtru de aspirare cu retentie de oprire in realizare premium pentru conexiune la furtunul de aspirare- disponibil in vrac.