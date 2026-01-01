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    Filtru de înlocuire Hy-Protect | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Filtru Hy-Protect Kärcher alb, etichetă galbenă cu detalii și cod QR.

    Filtru de înlocuire Hy-Protect

    Cod produs: 2.644-303.0

    Filtrul Hy-Protect este cea de-a treia etapă de filtrare din conceptul de filtrare în patru etape al sistemului nostru WPC 120 UF de la Kärcher.