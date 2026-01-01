Filtru de înlocuire Post-protect | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.644-304.0Filtrul Post-Protect este cea de-a patra etapă de filtrare din conceptul de filtrare în patru etape al sistemului nostru WPC 120 UF și asigură un gust plăcut.
Greutate fără accesorii (kg)
0.6
Greutate cu ambalaj (kg)
0.7
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
71 x 71 x 272
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare