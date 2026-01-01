Filtru de înlocuire Pre-Pure | Kärcher

Filtrul Pre-Pure este o combinație între un filtru din polipropilenă și un filtru cu cărbune activ și elimină în mod sigur particulele mai mari de până la 5 µm, metalele grele, precum și clorul din apă. Filtrul Pre-Pure formează prima și a doua etapă a conceptului de filtrare în patru etape al sistemului WPC 120 UF de la Kärcher.