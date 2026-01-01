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    Filtru de înlocuire Pre-Pure | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Filtru Kärcher Pre-Pure, cilindric, alb, cu etichetă galbenă și cod QR.

    Filtru de înlocuire Pre-Pure

    Cod produs: 2.644-302.0

    Filtrul Pre-Pure formează prima și a doua etapă de filtrare din conceptul de filtrare în patru etape al sistemului nostru WPC 120 UF de la Kärcher.