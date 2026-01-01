Filtru EPA 12VC 4s | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.863-312.099,5% din cele mai mici particule, spori fungici, bacterii sau alergeni precum polenul si acarienii sunt eliminați în mod eficient din aerul evacuat prin filtrul nostru EPA 12 de înaltă calitate.
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0
Greutate cu ambalaj (kg)
0
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
90 x 85 x 26
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare