Filtru EPA 12VC 4s | Kärcher

Oricine dorește să respire aer curat, se poate baza pe aspiratoarele noastre VC 4s 2 in 1 cu filtrul de înaltă calitate EPA 12. Îndepărtează în siguranță și în mod fiabil 99,5% din cele mai mici particule de numai 0,3 µm, cum ar fi spori fungici, bacterii sau alergeni precum polenul si acarienii. Pentru rezultate optime, curățați filtrul la fiecare 2 săptămâni sau schimbați-l la fiecare 6 luni.