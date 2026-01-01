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    Filtru EPA 12VC 4s | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Filtru rotund cu margine neagră și suprafață albă texturată, etichetă cu inscripția "UP".

    Filtru EPA 12 VC 4s

    Cod produs: 2.863-312.0

    99,5% din cele mai mici particule, spori fungici, bacterii sau alergeni precum polenul si acarienii sunt eliminați în mod eficient din aerul evacuat prin filtrul nostru EPA 12 de înaltă calitate.