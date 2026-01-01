Filtru HEPA 12* 64148050 Karcher | Kärcher

Un avantaj nu numai pentru cei care sufera de alergii si pentru cei cu cerinte speciale de curatenie: filtrul cu performanta ridicata HEPA 12 (EN1822:1998) colecteaza in mod consecvent polenul, alergenii, praful, sporii fungici, bacteriile si acarienii si prin urmare garanteaza curatenie perfecta, totala. Aerul suflat eliberat de filtrul cu performanta ridicata este in mod considerabil mai curat si mai proaspat decat aerul din camera. In cifre: 99,9% dintre particulele cu dimensiune de peste 0,3 µm, care determina alergii, sunt colectate in siguranta. Filtrul HEPA 12 cu performanta ridicata (EN1822:1998) este adecvat pentru modelele VC 6100, VC 6200 si VC 6300.

Potrivit pentru aspiratoarele uscate Kärcher VC 6/VC 6 Premium și aparate vechi VC 6.xxx Volum foarte mare de colectare a murdariei Rezistenta deosebita la rupere