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    Filtru HEPA 12* 64148050 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Filtru de aer Kärcher, dreptunghiular, cu margini negre și grilaj de protecție, pe fundal alb.

    Filtru HEPA 12*

    Cod produs: 6.414-805.0

    Filtrul de inalta performanta HEPA 12 ce retine polenul, bacteriile si resturile lasate de acarieni. 99,99% din particulele de peste 0,3 µ vor fi inlaturate.