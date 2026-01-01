Filtrul EPA 12 28602290 Karcher | Kärcher

Ajutor pentru cei care sufera de alergii si ideal pentru cei care iubesc aerul curat: filtrul de inalta performanta HEPA 12 (EN1822:1998) retine in mod fiabil polenul, sporii fungici, bacteriile si extrementele de molii. Filtrul de inalta performanta asigura filtrarea fiabila a tuturor alergenilor si a prafului si garanteaza curatenie perfecta. Aerul descarcat este mai curat decat aerul din camera, cu 99,9% din toate particulele alergenice mai mare decat 0,3 μ retinut. Solutia ideala pentru persoanele cu cerinte de igiena deosebit de mari.

Putere de filtrare de înaltă eficienţă Filtrarea polenului, a sporilor de ciuperci, a bacteriilor și a excrementelor acarienilor. Filtrarea fiabilă a alergenilor și a prafului. Ideal pentru cei care suferă de alergii! 99,9% din toate particulele declanşatoare de alergii, mai mari de 0, 3 µm sunt capturate.