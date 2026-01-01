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    Filtrul EPA 12 28602290 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Filtru HEPA negru cu grilaj, dreptunghiular, cu elemente albe plisate, pe fundal alb.

    Filtrul EPA 12

    Cod produs: 2.860-229.0

    Filtrul de inalta performanta HEPA retine polenul, sporii de ciuperci, bacteriile si resturile lasate de capuse. 99,9% din particulele peste 0,3 µ vor fi inlaturate.