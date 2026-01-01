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    FJ 3 Duză de spumare | Kärcher

    Recipient detergent Kärcher, alb, cu adaptor negru pentru conectare la echipamente de curățare.

    FJ 3 Duză de spumare

    Cod produs: 2.645-383.0

    Duză de spumare FJ 3 pentru curățare cu spumă puternică (de ex. detergent spumant ultra). Pentru mașini, motociclete etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețe de piatră și lemn și pe fațade.
    Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).