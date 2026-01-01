FJ 3 Duză de spumare | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.645-383.0Duză de spumare FJ 3 pentru curățare cu spumă puternică (de ex. detergent spumant ultra). Pentru mașini, motociclete etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețe de piatră și lemn și pe fațade.
Culoarea
antracit
Greutate (kg)
0.1
Greutate cu ambalaj (kg)
0.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
118 x 93 x 118
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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