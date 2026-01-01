FJ 3 Duză de spumare | Kärcher

Duza de spumare FJ 3, cu spumă extra puternică, pentru curățarea ușoară a tuturor suprafețelor precum vopsea, sticlă și piatră. Ideală pentru vehicule, grădini de iarnă, mobilier de grădină, fațade, scări, rulote, căi de acces, ziduri, jaluzele venețiene, terase, alei etc. Capacitatea recipientului este de aprox. 0,3 litri. Turnați detergentul Kärcher direct în duza de spumare, atașați duza la pistol și aplicați spuma. Nivelul jetului poate fi ajustat după cum este necesar. Potrivită pentru toate aparatele de curățat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7. Ideală pentru utilizare cu detergentul spumant ultra Kärcher.

Inlocuire simpla a diferiţilor detergenţi Foarte uşor de folosit Spuma puternica şi adeziva Curaţare fara efort a oricaror tipuri de suprafeţe Recipient transparent de detergent Continutul recipientului este vizibil in orice moment.