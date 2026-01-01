Flat hose with hose clamp 69974190 Karcher | Kärcher

Furtun plat din PVC cu material textil flexibil, intarit cu clema de furtun galvanizat (25-40 mm). Setul de furtun plat Karcher este adecvat pentru pompe submersibile si ideal pentru scurgerea apei in exces, ex. zone inundate. Furtunul de 10 m se pliaza uniform pentru economisirea spatiului. Presiunea maxima de operare este de 4-5 bari.

Furtun plat Fiind rulat in stare plata, economiseste spatiu foarte bine. in comparatie cu un furtun de transport standard se face o economie de 40% in ceea ce priveste greutatea si 90% in ceea ce priveste volumul. Furtun plat flexibil din PVC si insertie de material textil cu clema de furtun zincata de 25 - 40 mm Se recomanda in special pentru evacuarea apei in caz de inundatii. Clema zincata de furtun Datorita materialului utilizat clema de furtun nu rugineste si permite astfel o utilizare indelungata.