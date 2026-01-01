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    Flat hose with hose clamp 69974190 Karcher | Kärcher

    Furtun galben Kärcher cu clemă metalică, înfășurat circular pe fundal alb.

    Flat hose with hose clamp

    Cod produs: 6.997-419.0

    Furtun plat flexibil cu clema de furtun pentru transportarea apei. Ideal si ca furtun de extragere a apei la inundatii.