Flat hose with hose clamp 69974190 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.997-419.0Furtun plat flexibil cu clema de furtun pentru transportarea apei. Ideal si ca furtun de extragere a apei la inundatii.
Diametru
1″
Lungime furtun (m)
10
Culoarea
Galben
Greutate (kg)
2.2
Greutate cu ambalaj (kg)
2.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
260 x 260 x 46
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare