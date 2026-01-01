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    Floor cleaning set SC1 Multi | Kärcher

    Accesorii Kärcher pentru curățenie: două tuburi negre, un mop alb cu dungi galbene și un cap de curățare negru.

    Floor cleaning set SC1 Multi

    Cod produs: 2.863-372.0