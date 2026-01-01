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    Floor nozzle set EasyFix for SC 1 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Set de accesorii Kärcher, incluzând un cap de mop, două tije extensibile și o lavetă albă cu dungi galbene.

    Floor nozzle set EasyFix for SC 1

    Cod produs: 2.863-338.0